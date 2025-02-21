إعادة ما يقرب من 200 مهاجر فنزويلي إلى وطنهم جوا من خليج جوانتانامو

تم إعادة نحو 200 مهاجر فنزويلي إلى وطنهم بعد احتجازهم في قاعدة جوانتانامو البحرية، وذلك عبر سلسلة من الرحلات الجوية التي أوجدت مسارا غير مسبوق لعمليات الترحيل من الولايات المتحدة.

وأكدت السلطات الأمريكية والفنزويلية عمليات الترحيل التي اعتمدت على توقف في هندوراس، حيث نزل 177 فنزويليا من طائرة تابعة لقوات حرس الحدود الأمريكية ثم صعدوا إلى طائرة فنزويلية متجهة إلى كاراكاس.

وقالت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إنها "طلبت إعادة مجموعة" من الفنزويليين "الذين تم أخذهم بشكل غير عادل" إلى قاعدة جوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا. وبعد قبول الطلب، استلمت طائرة تابعة لشركة الطيران الحكومية "كونفياسا" المهاجرين من هندوراس. وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نقل 177 "مهاجرا فنزويليا غير قانوني".

ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولوية عالية لترحيل الأشخاص الذين استنفدوا جميع الطعون القانونية للبقاء في الولايات المتحدة. وهناك نحو 5ر1 مليون شخص لديهم أوامر ترحيل نهائية اعتبارا من 24 نوفمبر، وفقًا لأرقام " هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية "، بما في ذلك أكثر من 22 ألف فنزويلي.

وفي دعوى قضائية قدمتها يوم الخميس، قالت السلطات الاتحادية للهجرة والجيش الأمريكي إن "فنزويلا قد قاومت تاريخيا قبول إعادة مواطنيها، لكنها بدأت مؤخرا قبول عمليات الترحيل بعد مناقشات سياسية رفيعة المستوى واستثمار موارد كبيرة".

وفي الأسبوع الماضي، حملت رحلتان فنزويليتان 190 مهاجرا مباشرة من الولايات المتحدة إلى فنزويلا في لحظة نادرة من التنسيق بين البلدين التي قد تمهد الطريق لتبادلات منتظمة.

يشار إلى أن ترامب قال في يناير إنه يرغب في توسيع منشآت احتجاز المهاجرين في جوانتانامو لتستوعب ما يصل إلى 30 ألف شخص.