وزير الرياضة يفتتح مهرجان «ذا كلاش للكرة الطائرة الشاطئية» للهواة

افتتح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، السيد كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر مهرجان "ذا كلاش للكرة الطائرة الشاطئية" للهواة، beach volleyball والذي يأتي تحت مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية ويُقام في منطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير، بمشاركة واسعة من 30 دولة وأكثر من 200 لاعب، وذلك بتنظيم من "فريق ذا كلاش" و"جرافيتي سهل حشيش".

ويُعد هذا الحدث الرياضي الكبير منصة تجمع عشاق كرة الطائرة الشاطئية من مختلف دول العالم، حيث يتيح لهم فرصة التنافس في أجواء رياضية ترفيهية على شواطئ مصر الخلابة، مما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في البلاد.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، أكد أشرف صبحي على أهمية استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات الدولية التي تعزز من مكانتها كوجهة رياضية عالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على دعم الرياضة وتطوير بنيتها التحتية لاستضافة المزيد من الأحداث الكبرى، والتي تساهم في تنشيط السياحة والترويج لمصر كوجهة رياضية متميزة.

من جانبه، أعرب ليونز إيدير عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المهرجان، مشيدًا بالتنظيم الاحترافي للمنافسات، وأكد أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تسهم في توطيد العلاقات بين اللاعبين من مختلف البلدان وتعزز من شعبية كرة الطائرة الشاطئية عالميًا.

ومن جانبه أعرب، محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف، عن سعادته البالغة باقامة هذا الحدث المهم فى مصر، فى اطار الترويج للسياحة الرياضية، وأن البطولة ستنقلها قنوات أون سبورت، فى ظل اهتمام المتحدة للرياضة، وشركة استادات للاستثمار الرياضى، بمثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة.

وتقدم مرجان بجزيل الشكر لـ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته للبطولة، كما تقدم بالشكر للسيد ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، لاهتمامه بالبطولة العالمية.

ويشهد المهرجان منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث يتطلع اللاعبون إلى تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وسط أجواء حماسية ومنافسة شريفة تعكس روح الرياضة والتعاون بين المشاركين.

كما يتضمن الحدث العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة، التي تتيح للمشاركين فرصة الاستمتاع بالمقومات الطبيعية الفريدة لمنطقة البحر الأحمر، مما يجعل المهرجان تجربة رياضية وسياحية متكاملة.