 الأهلي يواجه البنك الأهلي في دوري اليد - بوابة الشروق
الجمعة 21 فبراير 2025 3:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يواجه البنك الأهلي في دوري اليد

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 21 فبراير 2025 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 21 فبراير 2025 - 2:42 م

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلاقي نظيره فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء، وتقام على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها وتقديم عرض مميز.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا أمس الخميس استعدادا للمباراة، بعدما خاض الفريق مرانه الأخير والذي شهد تركيزا كبيرا من جانب ستيفان مادسن، المدير الفني، على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضا قويا، في المباراة السابقة أمام نادي سبورتنج وفاز بنتيجة 38-30. ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك