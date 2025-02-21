مرجان يشيد بأهمية مهرجان الكرة الطائرة الشاطئية بالغردقة في دعم السياحة 

أبدي محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف، سعادته البالغة باقامة مهرجان "ذا كلاش للكرة الطائرة الشاطئية" فى مصر، فى اطار الترويج للسياحة الرياضية.

وقال مرجان أن البطولة ستنقلها قنوات أون سبورت، فى ظل اهتمام المتحدة للرياضة، وشركة استادات للاستثمار الرياضى، بمثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة.

وتقدم مرجان بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته للبطولة، كما تقدم بالشكر لليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، لاهتمامه بالبطولة العالمية.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ,ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ,كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر مهرجان "ذا كلاش للكرة الطائرة الشاطئية" للهواة، beach volleyball والذي يأتي تحت مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية ويُقام في منطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير، بمشاركة واسعة من 30 دولة وأكثر من 200 لاعب، وذلك بتنظيم من "فريق ذا كلاش" و"جرافيتي سهل حشيش".

ويُعد هذا الحدث الرياضي الكبير منصة تجمع عشاق كرة الطائرة الشاطئية من مختلف دول العالم، حيث يتيح لهم فرصة التنافس في أجواء رياضية ترفيهية على شواطئ مصر الخلابة، مما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في البلاد.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات الدولية التي تعزز من مكانتها كوجهة رياضية عالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على دعم الرياضة وتطوير بنيتها التحتية لاستضافة المزيد من الأحداث الكبرى، والتي تساهم في تنشيط السياحة والترويج لمصر كوجهة رياضية متميزة.

من جانبه، أعرب ليونز إيدير عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المهرجان، مشيدًا بالتنظيم الاحترافي للمنافسات، وأكد أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تسهم في توطيد العلاقات بين اللاعبين من مختلف البلدان وتعزز من شعبية كرة الطائرة الشاطئية عالميًا.