أجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا في الأقصر

تشهد مدينة الأقصر، بدءا من اليوم الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة الأحوال الجوية، حيث يسود طقس دافئ نهارا، تسمح للمواطنين والسياح بالاستمتاع بالجو وزيارة الأماكن الأثرية المختلفة، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث في محافظة الأقصر، إن درجات الحرارة في الأقصر اليوم معتدلة نهارًا، حيث سجلت اليوم 25 درجة مئوية، ويتكرر الأمر غدا مما يتيح للسكان والزوار الاستمتاع بأنشطتهم اليومية دون أي معوقات.

وأضاف الشامي، لـ"الشروق" أن الفرق في درجات الحرارة ما بين النهار والليل كبير، حيث أنها تنخفض ليلا لتسجل 10 درجات مئوية وهي أدنى درجة سيتم تسجيلها كما هو متوقع في الساعات الأولى من صباح غدٕ السبت.

واستطرد الشامي، أنه بالنسبة لطقس اليوم والغد سيكون معدل هطول الأمطار 10% و 11% ينخفض إلى الصفر بحلول الليل وستسجل الرياح سرعة 19 كيلو متر لكل ساعة تنخفض إلى 5 كيلو متر لكل ساعة بحلول الليل مع رطوبة بنسبة 39% تقريبا ورؤية واضحة على الطرق الصحراوية والزراعية تمتد لـ16 كيلو متر.

وأشار إلى أن نشاط الرياح سيزيد من إحساس المواطنين ببرودة الطقس ولكن على فترات متقطعة، مع توقعات أن يضرب الأحوال الجوية انخفاضا أكثر في درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل بمعدل يصل لـ4 درجات مئوية.