أفاد مسؤولون صينيون، اليوم الخميس، بوقوع انفجار بمصنع للكيماويات شرقي الصين، لافتا إلى أن عدد الضحايا جراء الانفجار لا يزال غير معروف.

وقال المسؤولون، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الانفجار وقع في المصنع الذي تديره شركة "تيانجيياي للكيماويات" في يانشينج بمقاطعة جيانجسو.

وكانت الصين بدأت إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة، وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.

يذكر أن انفجارا في مصنع للكيماويات بالصين وقع في يوليو 2018، أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12.