الخميس 21 مارس 2019 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في التصميم الجديد لقميص المنتخب المصري لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

انفجار بمصنع للكيماويات شرقي الصين.. وعدد الضحايا غير معروف

بكين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 مارس 2019 - 5:28 م | آخر تحديث : الخميس 21 مارس 2019 - 5:28 م

أفاد مسؤولون صينيون، اليوم الخميس، بوقوع انفجار بمصنع للكيماويات شرقي الصين، لافتا إلى أن عدد الضحايا جراء الانفجار لا يزال غير معروف.

وقال المسؤولون، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الانفجار وقع في المصنع الذي تديره شركة "تيانجيياي للكيماويات" في يانشينج بمقاطعة جيانجسو.

وكانت الصين بدأت إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة، وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.

يذكر أن انفجارا في مصنع للكيماويات بالصين وقع في يوليو 2018، أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك