كييف تفرض عقوبات على رئيس مجلس الدوما الروسي

ذكر مجلس الدوما الروسي في تقرير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أوكرانيا قامت بفرض عقوبات على رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس أن هذا القرار جاء ردا على التصريحات التي أدلى بها فولودين، وقرار مجلس الدوما الروسي "الغرفة الأدنى بالبرلمان" بإنشاء فريق عمل لتحليل "الأضرار التي ألحقتها أوكرانيا" بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول على مدار 23 عاما، قبل قيام روسيا بإعادة ضمهما إليها.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قام أمس الأربعاء بتفعّيل قرار مجلس الدفاع، والأمن الوطني الأوكراني، الذي يقضي بفرض عقوبات على 294 كيانا شرعيا، و848 فردا شاركوا في بناء جسر القرم، وإجراء الانتخابات في إقليم دونباس.

يذكر أن كييف قامت أيضا بإدراج أشخاص في قائمتها السوداء، لما تردد بشأن تورطهم في توزيع منشورات بها محتوى مناهض لأوكرانيا.