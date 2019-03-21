البرتغال ترسل فريق إنقاذ إلى موزبيق عقب إعصار إيداي المدمر

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أرسلت السلطات البرتغالية فريقًا مختصًا إلى موزمبيق للمساعدة في عمليات الإنقاذ عقب إعصار (إيداي) المدمر الذي أسفر عن مصرع 200 شخص وفقدان المئات.

وأعلنت وزارة الخارجية البرتغالية - وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الخميس/ - أن فريق الإنقاذ يضم 35 عسكريًا، بالإضافة إلى أطباء ومسؤولي الحرس الوطني.

وكان وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق سيلسو كوريا قد أعلن ارتفاع حصيلة قتلى إعصار (إيداي)، الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 217 شخصًا.

يذكر أن الإعصار تسبب في تشريد أكثر من 600 ألف شخص جنوب موزمبيق.