قباج: زيادة العائد الشهري للرئدات الريفيات من 350 جنيه مصري شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً

هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج الأمهات بمناسبة عيد الأم عبر صفحتها على الفيس بوك، قائلة:" كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم وإن شاء الله مصر آمنة وصامدة وفوق كل أزمة وإلى كل إمرأة في مصرنا الحبيبة وإلى كل أم كانت أو ستكون وإلى كل إمراة مش بالضرورة أم .. وكل فتاة وكل سنة وأنتي طيبة وعظيمة وحنونة وقوية".

وقررت قباج في يوم عيد الأم زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط طبقاً لمعايير القبول، من تكافل وكرامة بإجمالي 60,000 أسرة، مضيفة أنه تم زيادة العائد الشهري للرئدات الريفيات من 350 جنيه مصري شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً.

واكدت قباج تضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية، بالاضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

وختمت قباج قرارتها بافتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية قبل شهر يونيو 2020.

ووجهت قباج كلمتها للمرأة "تقهري أي تحدي يمنع أحلامك أن ترى النور والحياة... كل سنة وربنا يكتب لك الصحة والهمة والعزيمة والقوة والحب والدعم لنفسك ولأسرتك ولنساء أخريات وللمجتمع كله".

وأشارت إلى كل رجل ساند المرأة ودعمها ووثق في أنها شريك مُكمِّل له في بناء أسرته ومستقبله وعالمه، وليس منافس يتحدى أو يسابق تحية خاصة لذكاءك وثقتك ودعمك.