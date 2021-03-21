قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن بعض الشركات تستغل منذ فترة منشآت وزارة الإسكان سواء في العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة للتروج والدعاية لنفسها ولمشروعاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أن بعض المسوقين يستغلون صور مشروعات تابعة لوزارة الإسكان ويرجوا أنها هي المشروعات التي يعلنون عنها، مناشدًا المواطنين بالحذر عند شراء أى وحدة سكنية بالتأكد من الأوراق والمستندات حتى لا يقع فى عملية نصب.

وأشار إلى إعلان بعض شركات الاستثمار العقاري عن مشروعات تقوم بها مع إدارج صورة لأبراج من العاصمة الإدارية، ذاكرًا أن مشروعات تلك الشركات تكون لا تزال تحت قيد الإنشاء.

وعن المشروعات الجديدة لوزارة الإسكان، أوضح أنه تم الاحتفال منذ يومين بالانتهاء من الواجهة الزجاجية لثاني برج بالعاصمة الإدارية، مضيفًا أن الشركة الصينية بدأت تعمل في موقع إنشاء 5 أبراج جديدة بمدينة العلمين.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من تشطيبات الأبراج الخمسة الجديدة بمدينة العلمين في نهاية يونيه المقبل، موضحًا أنه بنهاية العام يبدأ تسليم الوحدات السكنية بها.

وحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم؛ بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

