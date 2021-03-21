الفلبين ترصد أكثر من 200 سفينة صينية بالقرب من شعب مرجانية متنازع عليها

أعلنت قوة مهام حكومية فلبينية، اليوم الأحد، أنه تم رصد أكثر من 200 سفينة عسكرية صينية راسية قبالة شعب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت قوة المهام الوطنية لغرب بحر الفلبين، إن قوات خفر السواحل رصدت السفن في 7 مارس الجاري قبالة شعب ويت صن المرجانية، التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين والجرف القاري.

وأضافت: "على الرغم من صفاء الطقس في ذلك الوقت، لم تظهر السفن الصينية أي أنشطة صيد حقيقية، كما أنها كانت تضئ الأنوار البيضاء خلال الليل".

وأعربت القوة عن قلقها بشأن الضرر البيئي الذي يمكن أن تسببه السفن للشعب المرجانية في المنطقة، بالإضافة إلى الخطورة التي يمكن أن تسببها لسلامة الملاحة في المنطقة.

وأفاد خفر السواحل أن أفراد من قوات البحرية الصينية كانوا على متن السفن.

وقال وزير الخارجية تيودورو لوكسين، إنه سينتظر توصية الجيش قبل أن يتقدم باحتجاج دبلوماسي ضد الصين على خلفية تواجد عدد كبير من السفن العسكرية الصينية في منطقة فلبينية.

وتزعم الصين أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وكانت قد قامت ببناء جزر اصطناعية مزودة بمنشآت ذات قدرة عسكرية فوق الشعب المرجانية والنتؤات الصخرية بالمنطقة.

وتزعم أيضا كل من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أحقيتهم في المنطقة، التي يعتقد أنها غنية بالموارد البحرية والمعدنية.