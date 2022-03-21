الأجهزة التنفيذية بجنوب القاهرة تواصل نقل سكان المناطق العشوائية لبديلة آمنة

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، جنوب محافظة القاهرة، إعمال الإزالة الجارية وتسكين أهالى مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المجهودات المبذولة للقضاء على المناطق العشوائية والغير مخططة وإعادة بناء مجتمعات عمرانية تليق بالإنسان المصري، وتتيح له كافة الوسائل والخدمات لخلق جيل جديد واع ومثقف قادر على تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع.

وفي هذا السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة اليومي بجانب أعمال تسكين الأهالي «بكمبوند الخيالة»، حيث أكدت أن مدينة الخيالة هي أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من الحياة غير الآمنة، ومن خلال استهداف إزالة عشوائيات مناطق «الجيارة، حوش الغجر، السكر والليمون» الملاصقين لسور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة، ونقل أبناء هذة المناطق إلى الكمبوند المطل على بحيرة عين الصيرة، وهي المنطقة التي شهدت تطوير غير ملامحها نهائيا خلال الفترة السابقة.

وأضافت أنه جارى أعمال التسكين بالتوازي مع أعمال الإخلاء وتسليم المستحقين وحدات سكنية جاهزة التسليم بالفرش والأثاثات والأجهزة الكهربائية الى جانب توفير سيارات وفرق عمل معاونة للاهالي في نقل متعلقاتهم.

وصرحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن عدد العقارات التى تم اليوم الانتهاء من إخلاءها ٧ عقارات وهدمهم جزئيا بإجمالي ٣٣ اسرة مستحقة ليكون إجمالي ما تم إخلاء وهدمه حتى الآن ٩٦ عقار من إجمالي ٥٢٠ عقار وإخلاء ٣٤١ أسرة مستحقة من اجغمالى ١٦٦٠ أسرة مقرر إخلاء هم.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إزالات منطقة «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة» استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق الغير آمنة والخطرة، تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق اخرى، تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من ٩٥ فدان لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعود للقاهرة مظهرها العريق.

وأكدت على أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها ، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وجدير بالذكر أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمدينة الخيالة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين الذين تم نقلهم من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة لهناك.