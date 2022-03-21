محافظ كفرالشيخ يهنئ الأم المثالية الأولى على المحافظة

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،، اليوم الأحد، التهنئة لرباب عبد الحي عبدالحافظ، 54 سنة معلم خبير من أبناء مركز الحامول، لفوزها بلقب الأم المثالية لمحافظة كفرالشيخ، هذا العام، والسادسة حسب ترتيب الوزارة في إعلان الأمهات المثاليات سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات، بعد قصة كفاح كبيرة لتربية أبنائهم الثلاثة، وتخرج أثنين منهما من كليتي الطب البيطري وكلية الطب البشري، والثالث مازال يدرس بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة القاهرة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الأم المثالية رباب عبد الحي عبدالحافظ، مثال للتضحية والفداء، وربت أبنائها الثلاثة على الخلق الحميد، مما أدى الي تفوقهم علميا، مشيرا الي أنه سيتم إقامة حفل لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة خلال الأيام القادمة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت فوز رباب عبد الحي عبدالحافظ، 54 سنة، حاصلة علي بكالوريوس تربية وتعمل حاليا معلم خبير بالتربية والتعليم، بمحافظة كفرالشيخ، من أبناء مركز الحامول، بلقب الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة كفر الشيخ لهذا العام، بعد قصة كفاح كبيرة في تربية وتعليم أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ 11 عاما.