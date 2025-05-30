اكتشف علماء الآثار موقعا في شمال جواتيمالا، يعود لحضارة المايا، عمره نحو ثلاثة آلاف عام، والذي ربما استخدم في الماضي كأحد أهم مراكز إقامة المراسم في المنطقة.

وقال كبير علماء الآثار ميلان كوفاتش في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه جرى تسمية الموقع المكتشف حديثا "لوس أبويلوس" أو الأجداد، بعد العثور هناك على تمثالين جالسين من الحجارة، يعتقد أنهما لرجل وامرأة.

وأضاف كوفاتش أن هناك اعتقاد أن التماثيل على صلة بتبجيل الأسلاف وربما كان الموقع أحد أهم مراكز إقامة الطقوس في المنطقة.

وجرى العثور على التماثيل التي يبلغ طولها نحو متر ونصف، بالإضافة إلى أواني خزفية عند أقدامها ومن المرجح أن تكون قرابين.

وتقع تماثيل لوس أبويلوس في الغابة المطيرة بالقرب من واكساكتون في إقليم بيتين، وتمتد على مساحة 16 كيلومتر مربع. وتقع على مسافة نحو 40 كيلومتر شمال تيكال، المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمية.

كما كشفت عمليات التنقيب عن مرصد وأهرامات ومذابح وبقايا شواهد وخزف.

ويعتقد الباحثون أن الموقع كان بمثابة مركز للطقوس لنحو ألف سنة قبل التخلي عنه، ثم إعادة تشغليه حوالي سنة 800 ميلادية.