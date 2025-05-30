إسرائيل تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري

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طلب الجيش الإسرائيلي يوم الخميس من المدنيين في عدة مناطق في شمال قطاع غزة بإخلائها فورا، وسيوسع الجيش الإسرائيلي نشاطه الهجومي هناك.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على موقع ”إكس“ باللغة العربية:”سيوسع الجيش الإسرائيلي نشاطه الهجومي في المناطق التي تتواجد فيها لتدمير قدرات حماس“.

وكتب في وقت متأخر من مساء الخميس أن هذه المناطق تعتبر الآن منطقة قتال وأنه "تم تحذير السكان عدة مرات". وقال إن عليهم الإخلاء باتجاه الغرب.

وتضمن المنشور خريطة مع أسهم تشير إلى مناطق الهجوم بالإضافة إلى مناطق الانتقال.