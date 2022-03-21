السكة الحديد: اعتبار شبرا الخيمة محطة ابتدائية وانتهائية لبعض قطارات الوجه البحري بدءا من الجمعة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجه البحري من درجات الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية والمختلطة وتحيا مصر، بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة بدلًا من محطة القاهرة برمسيس، مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى إلى محطة القاهرة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن قرارها يأتي في إطار استكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة-الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك.

وذكرت الهيئة، أنها قررت أيضًا أن تكون القيمة المقررة للتذكرة لكل القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎، وفور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث ستعود القطارات كل إلى محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.