نيوزيلندا تعلن تقديم مساعدات عسكرية غير فتاكة لأوكرانيا

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قالت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إنها ستقدم لأوكرانيا 5 ملايين دولار نيوزيلندي "3.46 مليون دولار" في شكل أموال ومساعدات عسكرية غير فتاكة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قولها إنّ الأموال ستوجه بشكل أساسي إلى صندوق ائتمان لحلف شمال الأطلسي يوفرالوقود ومعدات اتصال ومعدات للإسعافات الأولية لدعم أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية التي غزت أراضيها في 24 فبراير الماضي.

وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي: "نعتبر ما يحدث في أوكرانيا عرقلة كبيرة للنظام الدولي القائم على القواعد وبسبب ذلك يؤثر علينا جميعا ولهذا السبب اتخذنا هذه الإجراءات غير العادية".

وأوضحت أن قوة الدفاع النيوزيلندية ستوفر معدات تكتيكية مثل الدروع الواقية للبدن والخوذات والسترات.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات النيوزيلندية لأوكرانيا إلى 11 مليون دولار نيوزيلندي.

وخلّفت الحرب الروسية الأوكرانية التي اقتربت من شهرها الأول، فرار 10 ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا وفق إحصاء أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

ويتوجه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، إلى بولندا يوم الجمعة لمناقشة الاستجابة الدولية للوضع في أوكرانيا، بحسب بيان من البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن رحلة بايدن إلى بولندا ستعقب اجتماعه في بروكسل الخميس مع حلفاء الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا.