محكمة سويدية تقبل دعوى ضد الدولة بشأن تغير المناخ

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سمحت محكمة سويدية برفع دعوى قضائية من قبل العديد من الشباب ضد الدولة احتجاجا على سياسة الحكومة في مجال تغير المناخ.

وأفادت محكمة جزئية في منطقة العاصمة ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، بأن المدعين يطالبون بإعلان من المحكمة بأنه "يتعين على الدولة اتخاذ بعض الإجراءات المحددة للحد من تغير المناخ".

وأصبح أمام الدولة ثلاثة أشهر للتعليق على تلك المطالب قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويذكر أن منظمة "أورورا" للشباب رفعت الدعوى القضائية في نوفمبر 2022 بمساعدة نحو 600 شخص، وكذلك الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج.