النائب هشام حسين يطالب بمواجهة تكدس المستشفيات الحكومية: المستشفيات الجامعية تتحمل 70% من المرضى

تساءل النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخر العمل بالمعهد القومي للكبد في إمبابة والذي بدأ العمل فيه منذ 1996، قائلا: "إزاي يبقى عندنا معهد بالشكل ولا يتم الاستفادة منه؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أكثر من 140 آداة رقابية.

وأوضح حسين في كلمته أن المستشفيات الجامعية تتحمل من 60 إلى 70% من المرضى، وطالب بالعمل على إيجاد حلول لمواجهة التكدس.

وقال حسين: افتقدنا دور المستشفيات الجامعية الأساسي وهو البحث العلمي، مضيفا: "أتحدى أي مستشفى جامعي يقوم بدوره في البحث العلمي".

وانتقد: "مافيا الكيانات الوهمية" التي تمنح شهادات ماجستير ودكتوراه.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية لم تعد موجودة في كل الجامعات، مؤكدا أنها أصبحت تقتصر حاليا على الرحلات فقط.

وطالب بالعمل على وضع حل لأزمة حملة الماجستير والدكتوراه "الناس دي لازم تعرف مستقبلها إيه؟".

وطالب هشام حسين، بإعادة النظر في رواتب أساتذة الجامعات الذي لا يتجاوز 300 جنيه في اليوم، قائلا: "لو حسبنا الالتزامات اليومية لأستاذ الجامعة، فماذا يتبقى له من أجل البحث العلمي؟".