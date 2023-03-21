

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء أمس الاثنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن فصل الربيع بدأ اليوم بشكل رسمي، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، لكنها نبهت بأن هذه الفترة دائما ما تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم يشمل كل أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين ثلاث وخمس درجات، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية تأتي من مناطق صحراوية وتكون مرتفعة في درجات حراراتها خلال فترة النهار.

ولفتت إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي أيضا في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت بأن درجة الحرارة العظمى على محافظات القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 23 درجة مئوية، وستصل مع نهاية الأسبوع إلى 26 درجة.