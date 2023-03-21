سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 4ر17% سنويا وسط دورة تراجع مطولة تشهدها سوق أشباه الموصلات العالمية.

وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي إلى 9ر30 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت واردات كوريا الجنوبية خلال الفترة نفسها بنسبة 7ر5% سنويا إلى 3ر37 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 3ر6 مليار دولار.

وبحسب القطاع، تراجعت صادرات البلاد من الرقائق الإلكترونية بنسبة 7ر44% سنويا إلى 32ر4 مليار دولار بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما تراجعت صادرات المنتجات البترولية ومنتجات الصلب بنسبة 6ر10% و7ر12% على الترتيب إلى 9ر2 مليار و6ر2 مليار دولار، في حين زادت صادرات السيارات بنسبة 6ر69% إلى 45ر3 مليار دولار.

بشكل عام، تراجعت الصادرات الكورية من الأول من يناير الماضي حتى يوم أمس الاثنين بنسبة 4ر13% سنويا إلى 127 مليار دولار، لتسجل عجزا تجريا بقيمة 24 مليار دولار.