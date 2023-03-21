حازم إمام يكشف كواليس اعتزاله كرة القدم

كشف حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بعد رحيله عن الفريق الأبيض في الصيف الماضي.
وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «اعتماد الزمالك والأهلي على الأجانب في مركز الظهير الأيمن أثرت على مسيرتي مع كرة القدم بشكل كبير».
وأضاف: «من أصعب اللحظات في حياتي هي رحيلي عن نادي الزمالك، فكان من الصعب عليّ اللعب خارج الفريق الأبيض».
وأوضح إمام: «أنا كسول ولا أحب خوض التدريبات، وجسمانيا لم أستطيع الاستمرار في كرة القدم، لذلك قررت اعتزال اللعبة».
وأتم: «ميدو طلب ضمي للإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتدربت 7 أيام معه ولكني لم أستطيع الاستمرار مع الفريق».