حازم إمام يكشف كواليس اعتزاله كرة القدم

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كشف حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بعد رحيله عن الفريق الأبيض في الصيف الماضي.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «اعتماد الزمالك والأهلي على الأجانب في مركز الظهير الأيمن أثرت على مسيرتي مع كرة القدم بشكل كبير».

وأضاف: «من أصعب اللحظات في حياتي هي رحيلي عن نادي الزمالك، فكان من الصعب عليّ اللعب خارج الفريق الأبيض».

وأوضح إمام: «أنا كسول ولا أحب خوض التدريبات، وجسمانيا لم أستطيع الاستمرار في كرة القدم، لذلك قررت اعتزال اللعبة».

وأتم: «ميدو طلب ضمي للإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتدربت 7 أيام معه ولكني لم أستطيع الاستمرار مع الفريق».