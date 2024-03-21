هنأ الرئيس السيسي، الفنانة صفاء أبو السعود، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وتوجه في كلمة ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، اليوم الخميس، بحديثه للفنانة، قائلًا: «كل سنة وأنت طيبة وسعداء بوجودك معانا لازم تعملي حاجة عظيمة وأنا معاكي، أنت مليتي الدنيا قبل كده زمان».

وأشارت «أبو السعود» إلى أنها ستسعد قلوب الملايين بتقديم أغنية «أهلا بالعيد» بحلول عيد الفطر، قائلة إنها تحضر لمفاجأة بعد ذلك.

ورد عليها الرئيس السيسي: «أنا بتكلم في أكتر من كده، أتكلم في مسار حاجة نحط مسار لفكرة تخلينا نقدر نضيف لمجتمعنا».

وأوضحت الفنانة: «بنعمل حاجات مع الشباب والرياضة والطلائع والنشء وهتشوف مفاجأة، إحنا بنشكرك وكل سنة وحضرتك طيب».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتتضمن فعاليات الحفل تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الرئيس السيسي وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

وفي وقت سابق، هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريات بمناسبة عيد الأم والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «إلى الصديقة الرفيقة، والحكيمة، والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى من تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح.. إلى كل أم.. وكل سيدة أصيلة.. كل عام وأنتِ بخير».