قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لمناقشة عدد من القضايا

من المقرر أن يلتقى قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة لمناقشة الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وخطط المفوضية الأوروبية لتطوير قطاع الدفاع بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوسيع المستقبلي المحتمل للاتحاد المؤلف من 27 دولة.

وسوف يدرس رؤساء الوزراء والرؤساء خطة لشراء أسلحة من أجل أوكرانيا باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.

ومن شأن المقترح، الذي أعده مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تحويل 90% من العائدات إلى صندوق للمساعدات العسكرية الأوروبية خارج الميزانية.

ووفقا لبوريل، فإنه سوف يتم إضافة الـ10% الآخرى إلى الموازنة الأوروبية، وسيتم استخدامها لتعزيز القدرة العسكرية لأوكرانيا لإنتاج أسلحتها.

وسوف يلقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي كلمة أمام الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

وبحسب مسودة بيان أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) فإنه من المتوقع أن يكرر قادة الاتحاد الأوروبيين دعوة وزراء الخارجية في فبراير الماضي "لإقرار هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم" في غزة.

وسوف ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمباحثات في بروكسل للحديث بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

كما من المقرر أن يخضع للتدقيق مقترح من المفوضية لتعزيز قطاع الأسلحة للكتلة الأوروبية من خلال تخصيص 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) من أجل شراء المعدات العسكرية بصورة مشتركة.

وفي النهاية، من المتوقع أن يتفق القادة على بدء مباحثات انضمام البوسنة والهرسك للاتحاد الأوروبي، بعد توصية المفوضية في 12 مارس الجاري.