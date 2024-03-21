ضبط متهم بحيازة ألعاب نارية غير مصرح بتداولها في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث حماية الآداب العامة في الإسكندرية، القبض على شخص، له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامه بحيازة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأحجام، غير مصرح بتداولها، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بقصد الاتجار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمنتجات مجهولة المصدر، وحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت استعدادا لبيعها بالأسواق.

وعقب تقنين ، اليوم الخميس، تم استهدافه، وإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، دون وجود مستندات أو فواتير، تُفيد مشروعية حيازتها، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق، وفقًا لمصدر أمني.