الغردقة للفنون الشعبية تُحيي ثالث ليالي رمضان الثقافية بالبحر الأحمر

شهدت ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، عرضا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق ، والتي قدمت عددا من الاستعراضات المختلفة منها رقصة "الرفيحي، التنورة، الصيادين، العصا" أعقبها فاصل من الأغاني المتنوعة منها "القلب يعشق كل جميل"، بجانب عرض فني نوبي وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكذلك شهدت مواقع الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات ضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة عن الأعمال الصالحة بحضور الشيخ محمد قاسم، أعقبها فقرة إنشاد ديني "في حب النبي" للمنشد عبد الباسط كمال.

وفي ليالي رمضان ببيت ثقافة القصير أقيمت ورشة حكي بعنوان "قصص الأنبياء" قدمتها أحلام سعيد، وشهدت دار مناسبات حي الزهراء بالقصير محاضرة أخرى بعنوان "رمضان شهر الخير" للشيخ طارق أحمد. كما أقيمت مسابقة ثقافية ودينية للأطفال، بجانب استمرار أعمال ورشة الفنون التشكيلية للمدربة مرفت محمد، واختتم اليوم بالإنشاد الديني للشيخ رفاعي أبو السرور وابتهالات في مدح الرسول الكريم.

هذا وشهدت مواقع قصر ثقافة الشلاتين وبيت ثقافة أم الحويطات وقصر ثقافة أبو رماد ومكتبة الطفل والشباب بالقصير عددا من اللقاءات التثقيفية والورش والعروض الفنية للرواد احتفالا بشهر رمضان وعيد الأم.