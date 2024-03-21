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سلوفينيا تطرد دبلوماسيا روسيا: شخص غير مرغوب فيه

وكالات
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 5:52 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 5:52 م

أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية، اليوم الخميس، طرد دبلوماسي روسي في سفارة موسكو بالعاصمة ليوبليانا لقيامه بأنشطة لا تتوافق مع وضعه الدبلوماسي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار جاء وفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنها أمهلت الدبلوماسي حتى 28 مارس الحالي لمغادرة سلوفينيا، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت إلى أن سلوفينيا أعلنت أن الدبلوماسي - الذي لم تفصح عن اسمه أو وظيفته - "شخصا غير مرغوب فيه" لقيامه "بأنشطة لا تتوافق مع وضعه باعتباره دبلوماسيا" دون مزيد تفاصيل.

وأكدت أن الخارجية السلوفينية أبلغت سفارة موسكو في ليوبليانا بقرار طرد الدبلوماسي الروسي.

جدير بالذكر أن سلوفينيا طردت 33 دبلوماسيا روسيا في أبريل عام 2022، من أجل العمل "بانسجام" مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

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