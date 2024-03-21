مديرية الشباب بالجيزة تنفذ التدريب الأسبوعي للمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، التدريب الأسبوعي للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، من خلال إدارة برامج التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، للمرحلة السنية من 11 لـ18 سنة.

وشارك في التدريب 50 لاعبا في مهارات: لياقة بدنية وتنس طاولة وكرة القدم والكشافة، بمركز شباب الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ودمج الأيتام بالمجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

الجدير بالذكر، أن التدريب على المشروع مستمر على مدار يومين بالأسبوع الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة.