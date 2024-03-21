مديرية الشباب بالجيزة تنفذ التدريب الأسبوعي للمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، التدريب الأسبوعي للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، من خلال إدارة برامج التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، للمرحلة السنية من 11 لـ18 سنة.
وشارك في التدريب 50 لاعبا في مهارات: لياقة بدنية وتنس طاولة وكرة القدم والكشافة، بمركز شباب الجيزة.
وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ودمج الأيتام بالمجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.
الجدير بالذكر، أن التدريب على المشروع مستمر على مدار يومين بالأسبوع الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة.