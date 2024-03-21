رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتزم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، اليوم الخميس، أنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس.

جاء إعلان جونسون في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تطرق فيها إلى الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

وقال جونسون: "أرغب في حضور نتنياهو وإلقائه كلمة في جلسة مشتركة بالكونجرس، وسنرسل هذه الدعوة (له) بالتأكيد"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار جونسون إلى أن نتنياهو سيلقي خطابه المحتمل في الكونجرس أمام مجلس النواب فيما لو تعذر الحصول على موافقة إلقائه في جلسة مشتركة ما يتطلب موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر.

لكن جونسون أعرب عن اعتقاده بأن مجلس الشيوخ سيكون على استعداد للاستماع لنتنياهو في حال زيارته واشنطن، وأن "دعم الكونجرس الأمريكي، لإسرائيل بشكل عام قوي للغاية ولا يتزعزع".

وأمس الأربعاء، حضر نتنياهو اجتماعا للجمهوريين في مجلس الشيوخ عبر اتصال مرئي، لكن الطلب نفسه قوبل بالرفض من قبل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.