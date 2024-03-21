شكري: يجب العمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة الوضع غير المسبوق في غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالقاهرة، مساء الخميس، أنه يجب العمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة الوضع غير المسبوق في غزة.

وأشار إلى مواجهة المدنيين تداعيات خاصة بالحرب وفقد أرواح كم كبير من المدنيين والذي يصل إلى نحو 32 ألف شخص، بينهم 20 ألفًا من النساء والأطفال.

وشدد على ضرورة التعامل مع المعوقات التي تحول دون وصول المساعدات، وتناول القضايا الأوسع فيما يخص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.