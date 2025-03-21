لاعب الزمالك السابق: والد زيزو سبب فشل التجديد

أكد محمد جمال لاعب نادي الزمالك السابق، أن والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سبب تعطل تجديد عقد اللاعب مع النادي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:" مشكلة زيزو، في الزمالك تتمثل في والده والذي يؤثر عليه بشكل كبير، ومن المفترض أن يعطي للنادي الذي ساهم في شهرته، والزمالك قادر على صناعة لاعب أخر أفضل من زيزو ولن يتوقف عليه".

وشدد:" رحيل زيزو مجانًا في نهاية الموسم، سيكون فشل لمجلس الإدارة، وهناك غضب في الجمعية العمومية من الإدارة بسبب عدم تنفيذ الوعود التي وعدوهم بها، بجانب فشل ملف فرق الصالات بعد خسارة العديد من البطولات في الفترة الماضية".

يذكر أن زيزو ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بينما لم يتوصل اللاعب لاتفاق بشأن تجديد التعاقد حتى الآن.