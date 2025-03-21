بيان عراقي عن حقيقة تشكيل خلية أزمة أمنية لمتابعة التطورات في سوريا وضبط الحدود معها

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان الأنباء حول تشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس الحكومة العراقية لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية.



وقال النعمان في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء بشأن (وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة)".

وأضاف: "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء نؤكد، ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات".

وتابع: "كما نؤكد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية التي تتعمد ترويج أخبار مضللة".