أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنامين نتنياهو ألمّح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة مدير "الشاباك".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا قضائيا يمنع بشكل مؤقت إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وسيظل الأمر ساري المفعول حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى الالتماسات التي تم تقديمها ضد فصله.

وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها ستستمع إلى الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على إقالة بار من منصبه بحلول العاشر من أبريل على أقصى تقدير.

ومن جانبه، حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، أهارون باراك، من أن إسرائيل قد تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية، مؤكدًا ضرورة منع "استبداد الأغلبية".

وأضاف باراك، خلال مقابلة مع موقع "واي نت" العبري: "المشكلة الأكبر التي تواجه المجتمع الإسرائيلي اليوم هي الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم، وهو ما أسميه الجبهة الثامنة. هذا الانقسام يتفاقم وقد ينتهي كما ينتهي القطار الخارج عن القضبان، بالانحدار إلى الهاوية وحدوث حرب أهلية".