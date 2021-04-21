﻿﻿استطلاع رأي: ماكرون يهزم لوبان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية العام المقبل

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أظهر أحدث استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيهزم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل بنسبة 54٪ إلى 46٪ مقابل 53٪ و 47٪ فى استطلاع آذار/مارس الماضى، بحسب مركز هاريس إنتراكف الذي أجرى استطلاع الرأي لحساب مجلة "تشالينجيس ".

وبحسب استطلاع الرأي ،سوف يفوز ماكرون ولوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 26٪ لكل منهما في سيناريو يكون فيه كزافييه برتراند مرشح يميني.

ويرتفع التصويت لماكرون في الجولة الأولى إلى 28٪ في سيناريو تكون فيه فاليري بيكريس مرشحة يمينية.

واستطلع مركز هاريس 1210 بالغين عبر الإنترنت في 16-19 نيسان/أبريل الجاري ،بهامش خطأ ما بين 4ر2إلى 4 نقاط،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.