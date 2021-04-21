قال الإعلامي أسامة منير، إنه لم يتوقع إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، متوجهًا برسالة للمواطنين: «خلوا بالكم لأن الموضوع غير لطيف ويتسبب في آلام مبرحة في الجسد وسخونة وحرارة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن الأعراض في المرة الأولى تضمنت الإسهال لمدة 10 أيام، وتكسيرًا في الجسد وحرارة.

وأوضح أن أعراض المرة الثانية شملت التهابًا في المعدة؛ أدى إلى ارتجاع في المريء والتهاب في القولون، قائلًا إن أعراض المرة الثالثة تضمنت تكسيرًا في الجسد وحرارة لا تنخفض عن 38 درجة.

وأوضح أنه لم يكن يعلم بإصابته بفيروس كورونا خلال المرة الأولى وتعامل معها على أنها نزلة معوية، مضيفًا أن تحاليل الدم أظهرت الإصابة بـ«كوفيد - 19» في المرة الثانية، ومسحة كورونا أكدت الإصابة في الثالثة.