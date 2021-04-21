شرطة جنوب إفريقيا تقتل شخصين وتعتقل 4 بعد محاولة فاشلة لسرقة سيارة

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أطلقت شرطة جنوب إفريقيا النار على مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار بعد محاولة فاشلة لسرقة سيارة على الطريق السريع بمدينة جوهانسبرج، وألقت القبض على أربعة آخرين اليوم الأربعاء.

وبحسب الشرطة، حاول 10 مسلحين يستقلون ثلاث سيارات إيقاف مركبة على الطرق الوعرة بطلقات نارية. وتدخلت الشرطة وردت بإطلاق الرصاص، وتمكن أربعة من الجناة من الفرار.

وتسبب الحادث فى امتداد الاختناقات المرورية على الطريق السريع الحيوي قرب ضاحية ساندتون لمسافة كيلومترات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم هو شكل جديد من أشكال سرقة السيارات.

وعادة في مثل هذه السرقات يتم إجبار سائقي السيارات على ترك سياراتهم عند الإشارات المرورية الحمراء تحت تهديد السلاح.