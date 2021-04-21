الدنمارك تعتزم إعدام 19 ألف من البط والأوز بسبب تفشي انفلونزا الطيور مجددا

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قال مسؤولون بيطريون اليوم الأربعاء ، إنه سيتم إعدام 19 ألف من طيور البط والأوز في الدنمارك بسبب تفش جديد لأنفلونزا الطيور.

وقالت الهيئة البيطرية والغذائية إن عملية الاعدام لمنع انتشار المرض من المقرر أن تبدأ يوم غد الخميس.

وقال تيم بيترسن ، نائب رئيس الهيئة، إن التفشي الجديد كان مؤسفا.

وأضاف إن النوع الفرعي "إتش 5إن 8" من إنفلونزا الطيور مرض قاتل للطيور ، ويمكن أن تصاب أسراب الدواجن بالعدوى من الطيور البرية التي تبحث عن الطعام.

وتكافح مزارع الدواجن الدنماركية مع تفشي المرض خلال الأشهر الخمسة الماضية. والتفشي الحالي هو الخامس عشر منذ شهر تشرين ثان/نوفمبر ، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.

وتطالب السلطات مالكي الدجاج والدواجن في جميع أنحاء الدنمارك إبقاء الطيور في أماكن مغلقة أو محمية بسبب تفشي المرض.

وتم فرض مناطق عزل محلية بعد كل تفشي.