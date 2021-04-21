قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه سيتم توقيع اتفاقية اليوم مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح سينوفاك المضاد لكورونا محليًا من خلال خطوط إنتاج شركة فاكسيرا المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن التصنيع يبدأ بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى استقبال مصر لـ 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني قريبًا.

وأشار إلى استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للسفير الروسي أمس، والذي أكد دعم بلاده لمصر خلال الجائحة، إضافة إلى سعيه لحصول مصر على اللقاح الروسي، مضيفًا أن اللقاء تضمن بحث فرص تصنيع لقاح «سبوتنك v» محليًا، وفرص الاستثمار تمهيدًا لتصديره لدول أفريقيا.