إصابة فلسطيني في القدس إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح

أصيب مواطن فلسطيني بجروح في رأسه، اليوم الخميس، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح وبأعقاب البنادق، أثناء مروره عبر شارع حزما شمال شرق القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عددا من جنود الاحتلال المتواجدين على دوار «عريبة» في شارع حزما، اعتدوا على المواطن أثناء قيادته لشاحنة ونكلوا به ما أدى لإصابته بالرأس، كما نصبوا حاجزا عسكريا، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، لليوم الخامس على التوالي، بأعداد كبيرة واعتدت على المصلين، ومنعت طواقم الإسعاف من التواجد في باحات المسجد.

وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة بالوجه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابات أخرى بالاختناق جراء قنابل الغاز، إثر محاولات قوات الاحتلال اقتحام المصلى القبلي وإخراج المعتكفين منه، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين في آخر أيام عيد الفصح العبري.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال قمعت المصلين بالقوة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز لإبعادهم عن المسجد، وحاصرت مصليات المسجد الأقصى، القبلي والصخرة.

وفرّغت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى من المصلين وأخرجتهم من أبوابه، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية وأخرجتها من باب السلسلة في محاولة لمنع تغطية الاعتداءات المستمرة على المصلين.

ووفرت شرطة الاحتلال الحراسة لنحو 762 مستوطنا، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.