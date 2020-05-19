 غدا.. نيللي كريم تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل فاتن أمل حربي - بوابة الشروق
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غدا.. نيللي كريم تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل فاتن أمل حربي

أ ش أ
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 4:11 م | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 4:11 م

تنتهى الفنانة نيللي كريم مساء غد الجمعة، من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية، وتخوض به ماراثون دراما رمضان لهذا العام.

وتُصور نيللي كريم، مشاهدها الأخيرة في المسلسل في أحد الاستديوهات التي تم بناؤها خصيصا من أجل العمل، وبعد انتهاء التصوير من المقرر أن تتفرغ نيللي لمتابعة عمليات المونتاج الخاصة بمشاهدها.

والمسلسل بطولة كل من نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل.


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