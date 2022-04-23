أوكرانيا تطالب بفتح ممر إنساني بشكل عاجل لإخراج مدنيين محاصرين في مصنع آزوفستال

طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، الروس بفتح ممر إنساني لإخراج المدنيين المحاصرين في مصنع «آزوفستال»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد أعلم في وقت سابق من اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين، بالسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، لافتًا إلى حصار نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع «أزوفستال» في المدينة.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوات الجيش الروسي، بعدم اقتحام منطقة مصنع «آزوفستال» بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها «كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور».

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع: اليوم الخميس: «أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه».

وعلل بوتين إلغاء اقتحام «آزوفستال» باعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس وقال: «هذا هو الحال عندما يجب أن نعتني - أكثر من أي وقت آخر - بالحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا، ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية».

وأضاف: «أغلقوا هذه المنطقة الصناعية حتى لا تستطيع الذبابة من المرور بها»، مؤكدًا أن «روسيا تضمن الحياة والمعاملة اللائقة لعناصر الجيش الأوكراني، إذا قرروا الخروج من (آزوفستال)».