أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بجمهورية النيجر، اليوم الخميس، واستهدفا مركز شرطة حدوديا ببلدة بيتيلكولي، ومعسكرا للحرس الوطني في محافظة جادو، ونجم عنهما مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة النيجر وشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.