قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن بيان ومخرجات اجتماع اللجنة العربية الوزارية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، سيتم إرسالها إلى الجهات الدولية المعنية، اعتبارًا من باكر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني، اليوم الخميس، أن البيان والمخرجات سترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ورئاسة مجلس الأمن، وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية، ورئاسة الاتحاد الأوروبي.

وأعلن عن تبني الأمانة العامة للجامعة العربية، العديد من الإجراءات وتنفيذها خلال الساعات المقبلة، متابعًا: «ستتم إحاطة المجتمع الدولي بالاحتجاج العربي والموقف الإسلامي إزاء ما يحدث في القدس، ورؤية الدول العربية في هذا الصدد، وهناك نشاط كبير خلال الساعات القليلة المقبلة».

وانطلق، صباح الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وينعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن، التي ترأس اللجنة، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.

وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويعد اجتماع اليوم الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أغسطس الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.