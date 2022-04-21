حاكم لوهانسك: الهجمات الروسية دمرت كل مخازن الأغذية بمدينة سيفيرودونيتسك

قال حاكم منطقة لوهانسك، سيرهي هايداي، عبر تليجرام إن الهجمات الروسية على مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا دمرت جميع مخازن المواد الغذائية.

كما قال هايداي اليوم الخميس عبر قناة الإدارة الإقليمية على فيسبوك: "لم يبق في سيفيرودونيتسك مخزن واحد سليم". وأضاف أنه لا يمكن الآن توفير الغذاء للسكان المحليين إلا من خلال إمدادات المساعدات الإنسانية.

وقال هايداي، إنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت عدة منازل في روبيجني ونوفودروجيسك.

وتعد المدينتان محل نزاع إلى حد كبير.

وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا حديثا الاستيلاء على روبيجني، وتؤكد السلطات الأوكرانية احتلالا جزئيا على الأقل للمدينة من جانب الوحدات الروسية، لكن لا يمكن التحقق من التقارير بشكل مستقل.