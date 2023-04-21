الغيابات تؤرق الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي المصيرية في دوري الأبطال

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يعاني الرجاء المغربي من كثرة الغيابات بين صفوفه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، حسبما أفاد تقرير صحفي.

أفاد موقع "لو سبورت 360" المغربي، أن رباعي الرجاء المغربي زكريا حدراف وعبد الصمد البدوري وعبد الرؤوف بن غيث والحسين راحيمي، سيغيبون عن مباراة الذهاب أمام الأهلي.

أضاف الموقع المغربي أن بعثة الرجاء وصلت إلى القاهرة من دون تواجد الرباعي الذي خرج من حسابات منذر الكبير مدرب الفريق لأسباب مختلفة.

يستضيف الأهلى نظيره الرجاء المغربي، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة فى المغرب 29 أبريل الجارى.

تُذاع مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي عبر قنوات beIN Sports باعتبارها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.