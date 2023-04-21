الأمين العام للناتو: زيلينسكي قبل الدعوة للمشاركة في قمة الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو المقبل في ليتوانيا.

وقال ستولتنبرج، اليوم الجمعة، على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأمريكية بألمانيا: "لقد دعوته ويسرني أنه قبل الدعوة وسيحضر قمة الناتو في فيلنيوس".

وتعقد قمة الناتو في العاصمة الليتوانية يومي 11 و 12 يوليو المقبل. ولم يتضح بعد ما إذا كان زيلينسكي سيشارك شخصيا في المشاورات أم فقط عبر الفيديو. ولأسباب أمنية لا يتم الإعلان عن رحلات الرئيس الأوكراني.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 نادرا ما غادر زيلينسكي بلاده. وقام بأول رحلة خارجية منذ بدء الغزو إلى بولندا والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، حيث التقى نظيره الأمريكي جو بايدن، من بين آخرين. وفي فبراير سافر إلى لندن وباريس وبروكسل لإجراء محادثات سياسية، ثم إلى وارسو في أوائل أبريل الجاري.

وزار ستولتنبرج أوكرانيا أمس الخميس للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية. وفي كييف التقى ستولتنبرج بزيلينسكي، من بين آخرين، ووعده بمزيد من الدعم لجهود أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

وأشار ستولتنبرج أيضا إلى برنامج دعم أُعلن عنه في بداية أبريل لتمهيد الطريق لعضوية أوكرانيا المزمعة للناتو. وتهدف هذه المبادرة التي ستُجرى على مدار سنوات متعددة إلى تسهيل تكيف الدولة مع معايير التحالف وتمكين التعاون السلس مع الناتو.

وبعد زيارة ستولتنبرج، دعا زيلينسكي دول الناتو إلى تمهيد الطريق لبلاده للانضمام للحلف الغربي خلال قمة الناتو المقبلة. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء أمس الخميس إن غالبية الشعوب في أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي لن تتفهم الأمر إذا لم تتلق كييف "دعوة مستحقة" للانضمام للناتو.