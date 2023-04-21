أوستن: أمريكا تعتزم إرسال دبابات إلى ألمانيا لاستخدامها في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم تسليم دبابات أبرامز إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب جنود أوكرانيين.

واجتمع أوستن بالحلفاء الغربيين لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية في ألمانيا، حيث كانت عمليات تسليم الأسلحة النقطة الرئيسية للمناقشات.

ومن المقرر أن يجرى التدريب، الذي تحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية من قبل لكن أكده أوستن، في منطقة التدريب العسكرية في جرافينفوهر في جنوب ألمانيا.

ووفقا للتقارير، سيستمر التدريب لحوالي 10 أسابيع، لتدريب نحو 250 جندي أوكراني.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في رامشتاين أيضا، إن دبابات التدريب التي لم تعد مناسبة للقتال سيتم تسليمها أولا.

ولا تزال دبابات أبرامز التي يعتزم تسليمها إلى أوكرانيا في طور الإصلاح.

وذكر أن تسليم الدبابات قد تم تعجيله. كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت مؤخرا أنه لن يتم تسليم الدبابات إلا في الخريف.

ويعود القرار الذي طال انتظاره لإرسال 31 دبابة لأوكرانيا إلى كانون الثاني/ يناير، بالتزامن مع قرار استغرق مدة أطول من المعتاد في ألمانيا بشأن إرسال دبابات ليوبارد القتالية إلى كييف من عدمه.

وفي الاجتماعات الثلاثة السابقة في رامشتاين، حضر أيضا ممثلون من دول غير أعضاء في الناتو. وبشكل عام، حضر ممثلون من حوالي 50 دولة.

كما قدم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وعودا لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يتم إصلاح دبابات ليوبارد الألمانية المعطوبة في الحرب الأوكرانية، في بولندا اعتبارا من الآن، لضمان عودتها السريعة إلى الجبهة، حسبما قال الوزير اليوم الجمعة.

وسيتم تنسيق مركز الإصلاح الجديد بين كييف ووارسو.

وقال بيستوريوس إن "ذلك لضمان أن الدبابات يمكن صيانتها وإصلاحها عند الضرورة، وأن الطلب سيزداد". ومن المقرر أن ينشيء القادة صندوقا مشتركا لتمويل المشروع "ويتقاسمون بشكل عادل" التكاليف السنوية البالغ قيمتها 150 مليون يورو (61ر164 مليون دولار) إلى 200 مليون يورو.

ومن المرجح أن يبدأ المركز العمليات بنهاية أيار/ مايو، مع بدء جلسة العمل الأولى على المشروع الأسبوع المقبل.

وقال بيستوريوس إن المبادرة تظهر عزم شركاء أوكرانيا على مواصلة دعم البلاد في حربها مع روسيا.

كما أعلن أن أكثر من 100 جندي أوكراني سيبدأون تدريبهم على كيفية تشغيل دبابات ليوبارد1 غدا السبت.

غير أن الوزير رفض إمكانية تسليم مقاتلات ألمانية إلى أوكرانيا.