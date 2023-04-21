ندى وليد: الفوز بماراثون الدوري إنجاز كبير

شددت ندى وليد، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، على أن الفريق خاض ماراثونًا قويًّا أمام الزمالك على مدار الثلاثة أيام الماضية، من أجل التتويج ببطولة الدوري، وأن مسك الختام كان في المباراة الفاصلة، وحقق خلالها الفريق الفوز عن جدارة واستحقاق ليحقق إنجازًا كبيرًا.

أضافت أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي تعامل مع المباراة الفاصلة بتفوق كبير، وكانت هناك تعليمات محددة بضرورة غلق الشبكة أمام المنافس مع الإعداد الجيد والضربات الساحقة، التي ساعدت الفريق على التوفيق خلال أشواط المباراة.

وأكدت ندى وليد أن التتويج ببطولة الدوري سوف يمنح الفريق دوافع قوية خلال المرحلة القادمة، والتي تشهد المنافسة على بطولة كأس مصر وخوض منافسات بطولة إفريقيا.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد توج ببطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء اليوم على صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر.