مفتش صحة المنيا يحذر المواطنين من بعوض الخماسين

حذر الدكتور هاني إسحق شحاته، أخصائي الروماتزم ومفتش صحة المنيا، مرضى الروماتيزم من بعوض الخماسين الناقل لبعض الفيروسات المسببة لهياج وهجمات أعراض الروماتويد، من ألم و تورم وتيبس المفاصل، إضافة إلى سخونة وصداع وطفح جلدي، والتي تستمر أعراضها لأكثر من 40 يوما.

ووجه مفتش صحة المنيا، المرضى بتجنب التعرض لهذه الحشرات الناقلة للأمراض والتصدي لها وحال ظهور أعراض هجمات الروماتويد، موصيا بالمتابعة الطبية فورا لدى طبيب الروماتزم المتابع.

ولفت إلى أن الطبيب قد يلجأ لوصف علاجات مضادة للفيروسات، إلى جانب الأدوية المعدلة لمرض الروماتويد وربما لجرعات متوازنة من الكورتيزون لتثبيط نشاط التفاعل المناعي المصاحب للفيروسات الوارد انتقالها من لدغ البعوض "الناموس".

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت منذ 3 أيام، دخول رياح الخماسين، وهي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال، تصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه الجزيرة العربية.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الموجة التي شهدتها مصر تعد الأسوأ في موسم رياح الخماسين، والتي تشهدها الجمهورية والمنطقة العربية في شهر أبريل من كل عام.