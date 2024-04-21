ثمن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، الإنجازات المتحققة في مصر على مستوى البنية التحتية، مستشهدًا بتطوير طرق مصر القاهرة – السويس، ومصر – الإسماعيلية، والطريق الصحراوي، والطريق الساحلي.

وأشاد خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، بالإمكانيات المصرية في إنتاج الكهرباء، رغم مخطط تخفيف الأحمال الذي تطبقه الحكومة.

وقال إن الكهرباء تنقطع في قريته «نامول» الواقعة بمركز طوخ في محافظة القليوبية لمدة تتراوح ما بين 45 دقيقة إلى ساعة، خلال الفترة ما بين 14:05 إلى 15:05.

وأضاف: «أنا مستعد للتحمل عندما أرى إن المجتمع يحس بكرامته وقيمته ووضعيته وأؤمن له الخير، إمبارح أثناء عودتي إلى القاهرة أقسم برحمة أبويا شفت 4 أطفال مصريين ماشيين بجوار مصرف يرتدون أجمل الملابس».

واستطرد: «البنات مضفرة شعرهم بفيونكة لطيفة، حتى لفتت نظر زوجتي والناس اللي معايا، قلت لهم شايفين منظر الطفلة المصرية عام 2024، في مقابل إن الكهرباء تقطع ساعة وأشوف هذه الطفلة في تلك الصحة والرعاية فأنا أعطي حياتي لها».